Хованского задержали по подозрению в пропаганде терроризма

В Санкт-Петербурге арестовали блогера Юрия Хованского. Задержание известного российского видеоблогера попало в камеру сотрудников СОБРа. Об этом сообщают в группе “ДТП и ЧП Санкт-Петербург” во “ВКонтакте”.

Как стало известно, Хованского задержали по подозрению в призывах к террористической деятельности. В отношении Юрия уже возбуждено уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма".

Представители силовых структур официального подтверждения пока не дали.

На кадрах задержания видна комната блогера. Столы и пол завалены горами пустых бутылок от алкоголя и прочим мусором.

Напомним, Юрий Хованский знаменит по всей стране как видеоблогер из Youtube. С недавних пор мужчина работает помощником депутата Госдумы VII созыва Василия Власова.