Хованский признал вину после задержания

Видеоблогер Юрий Хованский признал свою вину после задержания. В отношении задержанного возбудили уголовное дело из-за призывов к терроризму и оправдании его. Об этом сообщает пресс-служба Главного Следственного управления СК РФ по Петербургу.

В сети появились кадры с задержания и допроса. Задержание подозреваемого произошло в квартире Юрия, заваленной пустыми бутылками и мусором. На новом видео после задержания блогер сообщает, что он “задержан по статье 205.2, часть 2”, так как “в свое время исполнил песню с оправданием терроризма”. Кроме того, 31-летний видеоблогер полностью раскаялся и признал свою вину.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании Юрия Хованского из-за песни, посвященной теракту во время мюзикла “Норд-Ост”.