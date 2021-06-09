В ЛДПР “отказались” от Хованского

В Петербурге продолжают комментировать задержание видеоблогера Юрия Хованского. Представители партии ЛДПР напомнили, что задержанный давно не является помощником депутата. Об этом сообщает Василий Власов, первый заместитель руководителя фракции в Госдуме.

“Хованский уже полгода не является помощником депутата от ЛДПР, удостоверение было отозвано по рекомендации высшего совета ЛДПР", - отметил Василий Власов.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о задержании видеоблогера Юрия Хованского, которого обвиняют в оправдании терроризма за песню про “Норд-Ост”.