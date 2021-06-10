В Петербурге задержали блогера Дмитрия Ларина

В Следственный Комитет Петербурга доставили Дмитрий Ларин. Молодой человек занимается блоггингом в Youtube. Задержание петербуржца связано с делом Юрий Хованского, ранее задержанного из-за песни про “Норд-Ост”. Об этом сообщает Ларин в своем Telegram.

Задержание блогера произошло в среду, 9 июня. В тот же день был задержан Юрий Хованский. Дмитрий Ларин сообщил, что его задержали представители правоохранительных органов около его дома.

«От свидетеля до подозреваемого, говорит, один шаг», — написал блогер.

Ранее Санкт-Петербург.Ру писал, что СК РФ по городу требует ареста Хованского.