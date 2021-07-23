Блогер Хованский принес извинение за песню о "Норд-Ост"

Арестованный блогер Юрий Хованский, привлеченный к уголовной ответственности по делу об оправдании терроризма, принес извинения за свою песню о "Норд-Ост".

Признание опубликовал его коллега блогером Илья Мэддисон.

"Я понимаю, что моя песня отвратительна и не имеет оправдания. Эта песня — моя ужасная ошибка, больше всего я бы хотел, чтобы этой песни никогда не было. Я приношу всем свои глубочайшие извинения за то, что спел эту песню", — опубликовал Мэддисон слова Хованского.

Блогер был задержан в Петербурге в начале июня 2021 года. Ск возбудил уголовное дело по части 2 ст. 205 УК РФ (Публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма), наказание — штраф от 300 тысяч до миллиона рублей либо лишение свободы от пяти до семи лет. Юрия Хаванского арестовали на два месяца.