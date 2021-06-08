На набережной Карповки к сентябрю появится новое общественное пространство

В Петроградском районе Северной столицы в ближайшее время начнут обустраивать новое экопростанство. На набережной Карповки будет оборудована зона отдыха.

Глава администрации петроградского района Иван Громов отметил, что набережная будет вымощена красивой плиткой. На территории появятся различные растения, цветение которых приходится на разное время года. Кроме того, Громов сообщил о планах введения ограничений по парковочной территории для создания порядка.

Территория будет облагорожена к сентябрю. На набережной появится современное освещение: по задумке дизайнеров, лампы будут светиться разными цветами, что привнесет новизну в классический стиль города.