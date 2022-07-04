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Петербуржцам показали увлекательный спектакль на фестивале уличных театров на набережной Карповки

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© Фото: Baltphoto/ Михаил Киреев

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На набережной Карповки в Петербурге местных жителей и гостей города пригласили в путешествие «Вокруг света» всего за один день. В честь 150-летия со дня написания одного из самых известных приключенческих романов Жюля Верна был организован уличный театр.

В Петроградском районе фестиваль проводится уже во второй раз. Зрителей встретили главные герои произведения Филеас Фогг и Паспарту. Помимо этого, на увлекательном мероприятии также выступили более 15 творческих коллективов самых разных жанров и направлений, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

В этом году фестиваль получил межрегиональный статус. Организаторы события поставили перед собой особую задачу – создать в Петербурге такую площадку для российских уличных театров и артистов, где они смогут работать над совместными идеями и выступлениями. Для этого была подготовлена территория обновленного общественного пространства.

Организатор фестиваля уличных театров на Карповке Виктория Новикова отметила, что в этом году мероприятие посетили участники из разных городов России. По ее мнению, связано это с тем, что о петербургской площадке ходит хорошая слава, а также ее ценят и уважают актеры и театры. Это свидетельствует о том, что мероприятие продолжает набирать масштабную популярность.

На фестивале зрителям показали не только интересные спектакли, но и познакомили с деятельностью Молодежного Центра Добрососедства Театров «Дом». Помимо этого, для всех желающих подготовили семейные мастер-классы.

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