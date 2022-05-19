Жители Петербурга смогут выбрать облик города с помощью онлайн-голосования

С помощью электронного голосования петербуржцы смогут выбрать лучшие варианты благоустройства для нового общественного пространства. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

На специальном сайте жители города смогут проголосовать за один из двух проектов обустройства Петровского пруда - это небольшой водоем прямо за одноименным стадионом. Сейчас пруд выполняет скорее пейзажные функции. Однако раньше здесь был настоящий пляж, хоть и небольшой.

Сейчас водоем не похож на место, где было бы комфортно отдохнуть. Там регулярно разводят костры и жарят шашлыки, из-за чего местность выглядит не лучшим образом. Благодаря голосованию уже в ближайшее время это может кардинально измениться.

В проектах есть зоны для рыбалки, игровые и детские пространства, парковая мебель и урны. Похожий проект уже реализован на набережной Карповки и пользуется огромной популярностью как у местных жителей, так и туристов.

Строительство набережной планируют начать в следующем году, но окончательный вид горожане могут определить в течение двух ближайших недель. До 30 мая отдать свой голос можно на платформе.