Больше 40 петербуржских общественных пространств будут благоустроены до конца года

Об этом сообщил вице-губернатор Николай Бондаренко на открытии конференции.

В Петербурге до конца года достроят 43 общественных пространств. В городе будут благоустраивать дворы, парки и скверы. В 2022 году планируется открыть еще 38 мест для отдыха.

О планах по развитию ландшафтной архитектуры в Петербурге и о проблемах в охранной зоне исторического центра вице-губернатор Николай Бондаренко рассказал во время вступительного слова на открытии XIV Международной конференции по ландшафтной архитектуре.

«Мы стараемся найти варианты и создавать современную среду для жизни и отдыха. Например, в этом году в Василеостровском районе мы благоустраиваем Новосмоленскую набережную. В прошлые годы благоустроили набережную реки Карповки. Эти работы получили очень положительный отклик от жителей», — поделился Бондаренко.

Всего в XIV Международной конференции по ландшафтной архитектуре участие принимают 97 специалистов из России, Австралии, Германии, Италии, Франции, Швеции, Новой Зеландии, Великобритании и Нидерландов.





