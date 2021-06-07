В начале июня удалось убрать более 1 тыс. кубометров мусора с улиц Петербурга

В пресс-службе Комитета по транспорту Санкт-Петербурга сообщили, что в период с 31 мая по 6 июня с улиц Северной столицы было убрано 1,2 тысячи кубических метров мусора, а также 2,1 тысячи тонн смет. Кроме того, на мытье улиц ушло более 48 тыс. кубометров воды и около 430 литров шампуня.

Также в ведомстве сообщили, что за прошедшую неделю работало 545 машин спецтехники, а также около 1 тыс. дворников. В субботу, в ночное время, на улицах Петербурга работали около 200 человек и 500 спецмашин.

На данный момент, в городе проводят уборку более 500 единиц техники и 946 дворников.