  • 28 Июль 2022
USD 29.07.2022 60.2031 +-0.0167
USD ММВБ  
EUR 29.07.2022 61.2171 +0.2139
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

В суде открылась причина некачественной уборки снега в Петербурге

Автор:


© Фото: Мойка78

Темы дня

К комитету по благоустройству Петербурга участники “снежного картеля” подали исков на сумму 312,2 млн рублей, которые не были заплачены за уборку снега.

Уже почти половину от этой суммы удалось отсудить. УФАС по Санкт-Петербурга в 2019 году выявило так называемый “снежный картель” – группу компаний, которые подозревали в сговоре для получения многомиллиардных контрактов на уборку снега в городе. Об этом пишет Neva.Today.

В конечном счете в Арбитражном суде было отменено постановления УФАС по делу “картеля”, а уже в 2022 году все эти компании подали иски к комитету по благосутройству. Всего было подано не менее 22 исков на общую сумму 312 мил рублей.

Согласно материалам из суда, на данный момент утверждены 6 исков на сумму 135 млн рублей. Остальные иски находятся на рассмотрении.

Также из материалов суда стало известно, что подрядчик в лице комитета по благоустройству не оплатил часть работ. При том, что почти все акты по приему уборки комитет подписывал.

Однако главная причина заключалось в том, что выделенные на уборку снега деньги быстро закончились из-за большого количества осадков.

 

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что после "Алых парусов" на улицах города осталось более трех тонн мусора.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В Петербурге инструктор по стрельбе получил ранение

    читать далее →

    Бурляев заявил, что Россия способна ответить на уход Голливуда из проката

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →
    Компания https://domofonn.ru 8 Страж.

    Пресс-релизы

    21.07.22
    Специалисты ЛОЭСК разъяснили операторам порядок размещения ВОЛС на опорах компании
    19.07.22
    ЛОЭСК внедряет технологии бенчмаркинга для оценки производственных показателей
    08.07.22
    Как сделать ремонт генератора, стартера – выбор компании
    29.06.22
    Более 400 организаций используют сервис для видеоконференций Jazz by Sber
    27.06.22
    За сколько можно купить квартиру в Москве?
    20.06.22
    Особенности разработки паспорта безопасности объекта
    15.06.22
    АО «ЛОЭСК» напоминает: соблюдайте правила электробезопасности
    07.06.22
    Реализацию уникального портового комплекса обсудили на совещании в Приморске

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram