В суде открылась причина некачественной уборки снега в Петербурге

К комитету по благоустройству Петербурга участники “снежного картеля” подали исков на сумму 312,2 млн рублей, которые не были заплачены за уборку снега.

Уже почти половину от этой суммы удалось отсудить. УФАС по Санкт-Петербурга в 2019 году выявило так называемый “снежный картель” – группу компаний, которые подозревали в сговоре для получения многомиллиардных контрактов на уборку снега в городе. Об этом пишет Neva.Today.

В конечном счете в Арбитражном суде было отменено постановления УФАС по делу “картеля”, а уже в 2022 году все эти компании подали иски к комитету по благосутройству. Всего было подано не менее 22 исков на общую сумму 312 мил рублей.

Согласно материалам из суда, на данный момент утверждены 6 исков на сумму 135 млн рублей. Остальные иски находятся на рассмотрении.

Также из материалов суда стало известно, что подрядчик в лице комитета по благоустройству не оплатил часть работ. При том, что почти все акты по приему уборки комитет подписывал.

Однако главная причина заключалось в том, что выделенные на уборку снега деньги быстро закончились из-за большого количества осадков.

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