Активисты на сапах собрали более 2 тонн мусора на реке Охта

В минувшие выходные в Петербурге состоялась экологическая акция #ЧистОхта. В ходе уборки активисты на сапбордах и байдарках собрали более 2 тонн мусора.

Участникам предстояло преодолеть водный маршрут, протяженность восемь километров. Сплав стартовал и завершился у Музейного комплекса «Уткина дача».

Помимо уборки покрышек, пластиковых бутылок и другого мусора, активисты увидели с акватории реки новую набережную Охты, а также прошли под пятью мостами. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Акция стала завершающим мероприятием в рамках серии экологических соревнований «Зеленый шаг». В конце мероприятия мусор был рассортирован и вывезен.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что за длинные июньские праздники на улицах Северной столицы набралось свыше 600 кубометров мусора. За этот же период дороги очистили от 900 тонн пыли и грязи.