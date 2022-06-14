600 кубометров мусора убрали в Петербурге после праздников

За длинные праздничные выходные на улицах Петербурга набралось свыше 600 кубометров мусора. Как сообщили в комитет по благоустройству, за этот же период дороги очистили от 900 тонн пыли и грязи.

В период с 6 по 13 июня для мытья петербургских дорог израсходовали полторы тысячи кубометров воды. Дополнительный лоск навели с помощью 500 литров специального шампуня.

Во вторник, 14 июня, на уборке Петербурга работают почти 500 спецмашин и более 800 дворников. Зеленые насаждения в городе приводит в порядок примерно тысяч специалистов.

В пресс-службе напомнили, что вопросы по уборке дорог, садов и парков горожане могут задавать по телефону дежурной службы 314-60-13.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что 300 килограммов мусора убрали с побережья Финского залива.