Более трех тонн мусора осталось на улицах города после выпускников на «Алых парусах»

В Петербург прошел масштабный праздник выпускников «Алые паруса». За чистотой города следил Невский экологический оператор совместно с Автопарком №1 «Спецтранс». За одну ночь вывезли более трех тонн отходов после мероприятия.

Городские службы дежурили в течение всей праздничной ночи. По мере накопления мусора в контейнерах, их очищали мусоровозы. После окончания всех торжественных мероприятий, под утро на улицы Петербурга вышли сотрудники СПб ГУДП «Центр», которые провели генеральную уборку. Все собранные отходы отправили на обработку, сообщает пресс-служба НЭО.

Большая часть отходов, как отмечают специалисты, вторичные материальные ресурсы, которые поддаются переработке – металл, пластик, стекло, бумага. Также преобладает среди вторсырья бутылочный пластик – 70%. В качестве альтернативного топлива будт утилизированы трудносортируемые отходы. Их – мягкие полимеры и загрязненная бумага – всего 10%. На размещение отправятся остатки – 15% органических и неперарабатываемых отходов.

В этом году весь мусор, собранный на празднике, будет отсортирован, а вторсырье отправится на переработку.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что только один район Петербурга оказался законопослушным и не продал алкоголь в день "Алых парусов".