Только один район Петербурга оказался законопослушным и не продал алкоголь в день "Алых парусов"

В Петербурге объявили традиционный «сухой закон» на время проведения праздника для выпускников «Алые паруса». Однако проверку сотрудников полиции прошел лишь один район города.

Запрет на продажу алкогольной продукции начался с 22:00 23 июня и продолжался до 11:00 25 июня. Стражи правопорядка выехали на рейд магазинов во всех 18 районах города. Однако проверку не прошли почти все – в 17-ти были выявлены нарушения административного законодательства, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Так, самым законопослушным районом Северной столицы оказался Кронштадтский. Там полицейские провели проверку 11 торговых точек, и все удовлетворили требованиям. В проведении рейда было задействовано 36 сотрудников.