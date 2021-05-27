На севере Петербурга появится новая пешеходная набережная

В Петербурге появится пешеходная набережная в Пьяной Гавани. Концепт набережной в приморском районе разработают студенты-дизайнеры, участвующие в конкурсе. Для того, чтобы предложить свой вариант, желающим необходимо зарегистрироваться на сайте youngdesignspb.ru.

В период с 16 июля по 10 августа проекты в рамках II этапа представят на выставке в Академии им. А.Л. Штиглица. Дизайнеры продемонстрируют свои концепции публике, жюри и попечительскому совету.

В критерии оценки входит оригинальность и актуальность задумки.