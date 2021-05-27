Биржевой мост на Малой Неве отремонтируют за 2,4 млрд рублей

В Санкт-Петербурге, согласно сайту госзакупок, проведут капитальный ремонт Биржевого моста на Малой Неве. Стоимость ремонтных работ составит 2,4 миллиарда рублей

Средства на проведение капремонта будут выделены из бюджета Северной столицы. Сумма рассчитана на капремонт в этом и следующем году.

Работы по капитальному ремонту Биржевого моста на Малой Неве в Северной столице должны начаться по плану 1 октября и продолжиться до конца мая 2023 года, но не позднее. Движение на переправе для автомобилей и пешеходов будет перерыто. Ограничение продолжатся до 30 октября 2022 года.