Транспорт с Биржевого моста из-за ремонта переедет на Тучков мост

Об этом 4 октября сообщил Комитет по транспорту в своем телеграм-канале.

Тучков мост с 9 октября заменит Биржевой мост, так как его на год перекроют из-за капитального ремонта. Общественный транспорт сохранит все маршруты, но будет осуществлять их с помощью соседнего, Тучкова моста.

«Автобусные маршруты №№ 10 и 191, а также троллейбусный маршрут № 7 после Дворцового моста будут направлены в объезд: по Университетской набережной, 1-й и Кадетской линиям В.О., Тучкову мосту», — информирует Комтранс.

Количество транспорта на этих направлениях не уменьшится, а после окончания ремонтных работ автобусы и троллейбусы вернутся на Биржевой мост. Планируется, что это будет не позже ноября 2022 года.

Комитет по транспорту просит автомобилистов заранее планировать свои маршруты передвижения по городу.