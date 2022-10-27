В Петербурге спустя 22 года отроют Рыбацкий мост после капремонта

В Невском районе Петербурга начали проводить работы по капитальному ремонту Рыбацкого моста через реку Славянку.

Как сообщили в пресс-службе Смольного, последний капитальный ремонт на этом мосту проводили в 1980 году. За это время из-за коррозий балок на железобетонных пролетных строениях появились многочисленные дефекты. Из-за этого мост был закрыт для проезда по нему транспорта и функционировал только, как пешеходный.

После ремонта параметры переправы будут соответствовать современным нормативам. Это позволит вновь сделать мост пригодным для проезда автотранспорта. Также в пресс-службе отметили, что по мимо моста будут отремонтированы подходы к нему.

Строительные работы планируется завершить до 15 октября 2023 года.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что у Биржевого моста, который находится на капитальном ремонте, закрыли до 2023 года паромную переправу.