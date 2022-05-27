Паромная переправа появилась на время капремонта Биржевого моста на Неве

С 319-летием петербуржцы могут поздравить город оригинальным способом - записать видеопослание.

В Петербурге начался конкурс на самое интересное поздравление ко Дню города, который отмечают в пятницу, 27 мая. Петербуржцы могут выразить свю любовь и благодарность Северной столице в режиме онлайн. Публиквать видео нужно в социальной сети "ВКонтакте". При этом необходимо указать специальный хештег - #сднемрожденияПетербург.

За самое креативное поздравление будет специальный приз. Автора лучшего послания наградят семейными выходными в одном из домов отдыха Петербурга. Подведут итоги конкурса 30 мая.