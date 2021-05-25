За лето планируют благоустроить общественное пространство на набережной Карповки

В Петербурге появится новое общественное пространство на берегу реки Карповки. Строительство и работы по благоустройству территории начнется в июне. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Согласно плану, благоустроят участок у Петропавловского моста на пересечении с проспектом Медиков. Ранее эта зона превратилась в прогулочную. Теперь к осени на участке обновят плитку, озеленят территорию, а также установят современное освещение.

Проект по благоустройству был разработан с учетом пожеланий горожан. Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов отмечал необходимость создания общественных пространств, предварительно спросив мнения у петербуржцев.