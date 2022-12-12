В Петербурге обновили освещение на дворцовой площади

В Петербурге обновили систему освещения на Дворцовой площади в рамках масштабной программы благоустройства. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Так, на главной площади города были заменены 102 светильника с натриевыми лампами на светодиодные. Также было частично заменено оборудование художественной подсветки фасада здания Главного штаба. Так, вместо старых металлогалогенных светильников специалисты установили 64 компактных прожектора.

Также в пресс-службе отметили, что цель программы комплексного благоустройства Северной столицы в том, чтобы помочь городу сохранить уникальное историко-культурное наследие и при этом осовременить городское пространство сделав его более комфортным для жителей и гостей Петербурга.

Впервые электрические фонари на Дворцовой площади появились в 1960-е годы. Они были модернизированы в 2000-х годах.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что в Петроградском районе города закончили работы по благоустройству набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы.