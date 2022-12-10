В Петербурге завершились работы по благоустройству набережной реки Карповки

В Петербурге подошли к концу работы по благоустройству набережной реки Карповки от Песочной набережной до Барочной улицы. В летний период месяца там появится газон.

В Смольном рассказали, что власти приняли решение сохранить зеленой пространство, в связи с этим в летний период появится газон. Также власти планируют установить там лежаки. Об этом сообщает АБН.

В настоящее время специалисты возвели деревянный спуск к воде, также там появилась площадка из декоративного декинга. Кроме того, на набережной появилось освещение, а петербуржцев решили порадовать арт-объектами.

Отмечается, что в 2023 году работы по благоустройству набережной реки Карповки возобновится.

Напомним, что работы по благоустройству проводятся в рамках регионального проекта “Формирование комфортной городской среды”. В начале специалисты благоустроили участок от улицы Чапаева до Первого медицинского университета.