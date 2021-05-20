Из-за порывистого сильного ветра сады и парки города временно закрыты

В Петербурге приняли решение закрыть сады, скверы и парки в центре города в связи с усилением порывистого ветра, скорость которого может достигать 18 метров в секунду. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по благоустройству.

Так, для посетителей стали временно недоступны Никольский и Таврический сады, а также сквер у Казанского собора. Сильный шторм начался в Петербурге 19 мая, в среду. Вечером ветер усилился и повалил 65 деревьев. Кроме того, в результате урагана пострадал один человек и девять автомобилей.

«С вечера этого дня для обеспечения безопасности горожан временно будут недоступны Таврический, Овсянниковский, Лопухинский Никольский и Екатериниский сады, сад Сан-Галли, а также скверы Галины Старовойтовой и у Казанского собора», - отметили в Комитете.