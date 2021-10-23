Ураганный ветер в Санкт-Петербурге за день повалил 72 дерева

В Петербурге бушует шторм «Хендрик». Как сообщает пресс-служба комитета по благоустройству Петербурга, по данным на вечер пятницы, сильный ветер уже повалил 72 дерева в скверах и парках. Больше всех пострадал парк Новознаменка.

В парке «Мариенталь» штормовой ветер сломал 92-сантиметровый ствол березы. В первой половине дня рухнул еще один гигант — в Малоохтинском парке сломалась ива со стволом, диаметр которого больше 1 метра.

Несмотря на то, что стихия начинает стихать, горожанам рекомендовали не стоять под деревьями. Сотрудники садово-парковых предприятий продолжают распиловку, раскряжевку и вывоз древесных остатков.