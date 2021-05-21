За три дня в Петербурге ветер повалил более 350 деревьев

В Петербурге продолжает бушевать шторм. Стихия «орудует» в городе с начала недели. За последние три дня ветер повалил 350 деревьев. Об этом сообщается в пресс-службе Комитета по благоустройству Петербурга.

В четверг стихия немного успокоилась, однако это не помешало ветру повалить 12 деревьев в парках и садах города. Сотрудники МЧС выезжают на вызовы об обрушении конструкций, а также специалисты распиливают и вывозят упавшие деревья.

Ранее Санкт-Петербург.Ру сообщал о порывах ветра до 20 метров в секунду.