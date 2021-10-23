В Петербурге сады и парки снова открыли для посещения

Штормовой ветер стих, поэтому Комитет по благоустройству города принял решение открыть сады, парки и скверы, которые ранее были недоступны из-за непогоды. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В субботу, 23 октября, жители Санкт-Петербурга и гости города снова могут посетить Таврический, Овсянниковский, Лопухинский, Никольский, Юсуповский, Екатерининский, Благовещенский, Румянцевский, Шкиперский, Выборгский, Троицкий сады, а также в другие сады и парки Северной столицы.

По причине вчерашнего шторма пострадали более 70 деревьев в садах и парках Санкт-Петербурга.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что в Петербурге затворы дамбы вновь открыли после шторма.