Песков опроверг информацию о переносе ПМЭФ

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации, сообщил, что переноса Санкт-Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), о котором говорили в интернете. Песков заявил, что мероприятие пройдет в обычном формате, и речи о переносе форума на другую дату не было. ПМЭФ пройдет в Северной столице со 2 по 5 июня.

Кроме того, Песков отметил, что форум будет проходить «в самом тесном взаимодействии с Роспотребнадзором».

«Конечно, будут соблюдаться все необходимые меры предосторожности и ограничения во время проведения форума. Пока никаких изменений, все идет своим чередом», – добавил пресс-секретарь президента.