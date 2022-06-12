На ПМЭФ Путин может встретиться с инвесторами и предпринимателями

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин может встретиться с предпринимателями или группами бизнесменов. Об этом в интервью ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о том, есть ли в планах главы государства провести традиционную встречу с руководством иностранных компаний и с международжными инвесторами в рамках ПМЭФ, Песков ответил, что в этом году таковых не планируется. Однако он не исключил каких-то отдельныз встреч с группами инвесторов или предпринимателями. Он уточнил, что таких встреч, как правило, у Путина бывает много на полях форума.

По его словам, Путин традиционно пользуется площадкой ПМЭФ, чтобы обсудить актуальные проблемы и запросы с иностранными бизнесменами. Как правило, эти встречи проходят в закрытом для прессы режиме и не ограничены повесткой - представители иностранных фирм могут поднять любые волнующие их вопросы.

Напомним, что в этом году темой форму станет : "Новый мир - новые возможности".

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что пленарное заседание ПМЭФ с участием Путина состоится 17 июня.