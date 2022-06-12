Песков заявил, что на ПМЭФ-2022 приедут лидеры ряда стран

Помимо президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) прибудут и другие иностранные лидеры. Они уже ранее подтвердили свое участие. Об этом в интервью ТАСС сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Однако он не назвал конкретных имен.

"Да, действительно, президент Токаев заявлял, что он будет принимать участие, и мы очень признательны нашим казахстанским друзьям, партнерам и союзникам за это участие", - заявил он.

Однако он отметил, что будут и другие участники, отвечая на вопрос, подтвердили ли свое участие кто-либо еще из иностранных лидеров. По его словам, речь идет именно об участниках на уровне глав государств и глав правительств.

Ранее Санкт-Петербург.ру писал о том, что на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) президент России Владимир Путин может встретиться с предпринимателями или группами бизнесменов.