Песков рассказал, о чем будет говорить Путин на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал о теме выступления Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме. Он отметил, что выступление главы государства будет особенно важным.

По словам Дмитрия Пескова, Владимир Путин на форуме будет говорить о влиянии санкций против России на рост цен на энергоресурсы и начинающийся продовольственный кризис в мире. Пресс-секретарь президента отметил, что в настоящее время видно, как все введенные против России рестрикции бьют по ценам на энергетику и продукты питания. Он также подчеркнул, что к начинающемуся продовольственному кризису ведут ошибки многих стран.

Ранее «Санкт-Петербург.ру» сообщал, что на Международный экономиечский форум приедет президент Казахстана.