В Петербурге пройдет онлайн-сессия по трансформации права в бизнесе

В настоящее время всем отраслям бизнеса, государству и граждан все чаще приходится сталкиваться с защитой и отстаиванием своих прав. Каждый день появляются какие-то новые правила и законы, которые на первый взгляд не очень понятны обычному человеку. В связи с этим в Санкт-Петербурге будет проходить онлайн-сессия, в которой будут рассказывать, как разобраться в своих правах и не «наступить на грабли».



В Постановлении Конституционного суда Российской Федерации от 14 ноября 2005 года №10-П говорится, что «Общеправовой критерий определенности, ясности, недвусмысленности правовой нормы вытекает из конституционного принципа равенства всех перед законом и судом, поскольку такое равенство может быть обеспечено лишь при условии единообразного понимания и толкования правовой нормы».



В современном мире трансформация права — это уже новый тренд и вызов. Это связано с большим потоком информации, с которой сталкиваются как государство и бизнес, так и люди. Для того, чтобы разобраться во всех тонкостях закона, необходимо разработать наиболее понятные и удобные правила.



Как бизнес, так и потребители нуждаются в понятной политике и удобных инструментах реализации своих прав, а также в справедливом правосудии. Из-за этого появляется запрос на user friendly закон, эффективно применяющийся в наши дни.



В связи с этим, юристы и специалисты от бизнеса, которые сделают так, чтобы юристов понимали, будут обсуждать эти вопросы и дадут точное толкование всем правовым нормам.