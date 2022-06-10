Частные магазинчики проигрывают торговым сетям в Петербурге

Небольшие частные магазины в Петербурге продолжают исчезать, чему немало способствует поддержка крупных торговых сетей. Эксперты говорят о возможном участии в этом процессе органов власти.

Как пишет Neva.Today, законопроект о регулировании правил сделок в сфере ритейла в период антироссийских торговых санкций недавно поступил в Госдуму. Он предусматривает рост доли рынка в ритейле с 25% до 35%. В итоге законопроект был принят во втором чтении. Однако вопрос предельной доли рынка будет рассмотрен повторно.

Крупные ретейлеры получат помощь. Председатель РОО «Содействие малому бизнесу» Янина Гришина отмечает, что ретейлеры уже занимают до 90% рынка. По мнению эксперта, говорить о подобном законопроекте в таких условиях смешно. Янина Гришина отметила, Петербург уже успел обогнать Москву по количеству ретейла. Хотя в настоящее время существует тенденция снижения интереса покупателей к крупным магазинам. Люди всё чаще посещают небольшие торговые точки возле дома. Последние привлекают покупателей пешей доступностью. Тенденция присутствует как в сфере продовольственных, так и для других товаров.

Эксперт пояснила, что повышать долю ретейла уже некуда. Как только закон примут в Госдуме, это запустит цепочку региональных решений. В итоге ретейл снова начнет вытеснять малый и средний бизнес с рынка, так как последние не могут удовлетворить всем критериям.

Описывая возможные меры поддержки во время пандемии, представители малого и среднего бизнеса чаще всего называли отмену арендных платежей и продление договора без дополнительного круга по всем инстанциям сроком до трех лет.

Последняя мера поддержки нашла своё отражение в федеральном законе, который обеспечивает продление аренды на три года. Дополнили данный закон постановлением №353 («Об особенностях разрешительной деятельности в Российской Федерации в 2022 году»). Петербург данную федеральную норму на региональном уровне оставил без внимания.

Магазины в нежилых помещениях, арендованных у государства, оказались в особенно сложной ситуации. Норма продления для них попросту отсутствует.

Средний бизнес имеет больше возможностей воспользоваться действующими налоговыми послаблениями. Малый и микробизнес зачастую такой возможности не имеет из-за отсутствия залоговой массы. Они вынуждены выкручиваться за счет собственных средств, а количество проверочных мероприятий постоянно растет. Янина Гришина отмечает, что к ритейлу проверяющие обычно не заглядывают из-за сильной юридической поддержки. Проще выбрать тех, кто послабее.

Эксперт подчеркнула, что отношение к малому бизнесу у чиновников скорее равнодушное. Вероятно, небольшие магазинчики во дворах скоро и вовсе исчезнут с рынка.