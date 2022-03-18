  • 18 Март 2022
USD 19.03.2022 103.9524 -0.8488
USD ММВБ  
EUR 19.03.2022 114.3996 -1.5315
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты


© Фото: pixabay

Темы дня

Регистрация компании на Мадейре позволяет получить доступ не только к португальскому рынку, но и к рынкам Европы. Мадейра — автономный регион Португалии. Здесь расположен Международный бизнес-центр (IBCM), предлагающий привлекательные налоговые льготы для привлечения зарубежных инвестиций. Подробнее здесь.

В этой публикации в общих чертах расскажем о том, как открыть компанию на Мадейре.

Преимущества регистрации компании на Мадейре

Мадейра — независимая португальская зона, состоящая из нескольких островов. Регистрация компании на Мадейре дает такие преимущества и перспективы для бизнеса:

1. Устойчивую экономико-политическую ситуацию.
2. Развитую транспортную инфраструктуру.
3. Современный банковский сектор.
4. Развитую инфраструктура ИТ-технологий.
5. Налоговые льготы для тех компаний, которые были созданы в Международном бизнес-центре.

Более того, Мадейра полностью интегрирована в правовые системы Португалии и ЕС, обеспечивая IBC прозрачность и стабильность, предоставляя доступ к международным соглашениям DTA, ратифицированным Португалией. Налоговый режим IBC Мадейры предоставляется до 2027 г. и официально одобрен Европейской комиссией.

Регистрация бизнеса на Мадейре: доступные организационно-правовые типы компаний

Наиболее распространенными ОПФ по португальскому законодательству являются частная компания с ограниченной ответственностью (sociedade por quotas) и акционерное общество (sociedade anonima). Возможно создать партнерство на Мадейре, как общее (sociedade em nom colectivo), так и ограниченное (sociedade em comandita). Компании регулируются Кодексом предприятий, изложенным в Декрете-законе No. 262/86 и последующие поправки.

Частная компания с ограниченной ответственностью:

  • Начальный капитал составляет 2 тысячи евро. Эта сумма должна быть выплачена до конца года, в котором компания была зарегистрирована.
  • Компания не имеет права выпускать акции.
  • Капитал делится на квоты для каждого участника.
  • Фирме требуется как минимум 1 директор и 1 акционер, независимо от резидентства. Это может быть одно и тот же лицо.
  • Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.
  • Финансовая отчетность представляется ежегодно.

Публичное акционерное общество:

  • Начальный капитал составляет 50 тысяч евро.
  • В момент регистрации необходимо внести 30% от вышеуказанной суммы.
  • В компании должны формироваться резервные фонды (20% от уставного капитала).
  • Компанией управляет Совет директоров. Кроме того, необходимо не менее 5 акционеров (частных или корпоративных лиц, резидентство значения не имеет). Одно и то же лицо может быть директором и акционером.
  • Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.
  • Предприятие обязано предоставлять финансовые и аудиторские отчеты на ежегодной основе.

Процесс регистрации компании на Мадейре

Вне зависимости от выбранной ОПФ, все владельцы бизнеса дополнительно обязаны пройти стандартную процедуру, которая влечет за собой следующие этапы:

1. Запросить разрешения на использование названия.
2. Составить пакет регистрационных документов.
3. Зарегистрировать компанию в Управлении социального обеспечения, а также в Коммерческом реестре, авторизоваться в налоговых органах.
4. Открыть счет в банке Португалии и внести минимальный депозит.
5. Подать запрос на получение специальных разрешений и лицензий.

Налоги на Мадейре

Прибыль облагается налогом по ставке 5%. Эта ставка будет действовать до 2027 г. НДС уплачивается по ставке 12%. Дивиденды, выплачиваемые компаниями Мадейры, не облагаются налогом, если акционеры не зарегистрированы в юрисдикциях, занесенных в черный список Португалии.

Заключение

Создание компании на Мадейре стало популярным выбором среди деловых людей. Регистрация в этой юрисдикции обеспечивает эффективные налоговые льготы. Кроме того, поддержка иностранных инвестиций со стороны правительства и связи с Европейским Союзом делают Мадейру популярным выбором для регистрации компаний.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Пресс-релизы2019

    Лучшее в Петербурге

    «Венера», «Пётр I», «Иван Грозный» и «Мефистофель»: семь шедевров из коллекции Русского музея

    Несколько экспонатов одной из главных сокровищниц Северной столицы, которые обязан увидеть каждый.

    читать далее →

    «84 сыра», «Пять углов», «Лососиная»: топ-5 мест с необычной пиццей в Петербурге

    Пицца из «Черепашек-ниндзя» от самого Крэнга, огромный треугольник-пепперони на четверых, бар в гангстерском стиле с шотами, а также другие места с пиццей, в которых стоит побывать.

    читать далее →

    Львиный мост на канале Грибоедова: балерины, их поклонники и дореволюционные риелторы

    Подробности создания одного из пешеходных цепных мостов, появившихся в Петербурге два века назад.

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    18.03.22
    Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты
    15.03.22
    Безграничные путешествия с компанией «Клуб Приключений»
    15.03.22
    ЛСР выделит 30 млн рублей на благоустройство набережной реки Охты
    14.03.22
    Западные ценности терпят крах: России есть, чем ответить
    11.03.22
    Печать логотипов на футболках
    05.03.22
    Запчасти в интернете: удобный магазин для автовладельцев
    02.03.22
    Андрей Сизов назначен председателем совета директоров АО «ЛОЭСК»
    02.03.22
    Эксперты обсудят развитие пригородных территорий Ленинградской области: Кудрово-Новосаратовка

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram