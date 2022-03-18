Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

Регистрация компании на Мадейре позволяет получить доступ не только к португальскому рынку, но и к рынкам Европы. Мадейра — автономный регион Португалии. Здесь расположен Международный бизнес-центр (IBCM), предлагающий привлекательные налоговые льготы для привлечения зарубежных инвестиций. Подробнее здесь.
В этой публикации в общих чертах расскажем о том, как открыть компанию на Мадейре.
Преимущества регистрации компании на Мадейре
Мадейра — независимая португальская зона, состоящая из нескольких островов. Регистрация компании на Мадейре дает такие преимущества и перспективы для бизнеса:
1. Устойчивую экономико-политическую ситуацию.
2. Развитую транспортную инфраструктуру.
3. Современный банковский сектор.
4. Развитую инфраструктура ИТ-технологий.
5. Налоговые льготы для тех компаний, которые были созданы в Международном бизнес-центре.
Более того, Мадейра полностью интегрирована в правовые системы Португалии и ЕС, обеспечивая IBC прозрачность и стабильность, предоставляя доступ к международным соглашениям DTA, ратифицированным Португалией. Налоговый режим IBC Мадейры предоставляется до 2027 г. и официально одобрен Европейской комиссией.
Регистрация бизнеса на Мадейре: доступные организационно-правовые типы компаний
Наиболее распространенными ОПФ по португальскому законодательству являются частная компания с ограниченной ответственностью (sociedade por quotas) и акционерное общество (sociedade anonima). Возможно создать партнерство на Мадейре, как общее (sociedade em nom colectivo), так и ограниченное (sociedade em comandita). Компании регулируются Кодексом предприятий, изложенным в Декрете-законе No. 262/86 и последующие поправки.
Частная компания с ограниченной ответственностью:
- Начальный капитал составляет 2 тысячи евро. Эта сумма должна быть выплачена до конца года, в котором компания была зарегистрирована.
- Компания не имеет права выпускать акции.
- Капитал делится на квоты для каждого участника.
- Фирме требуется как минимум 1 директор и 1 акционер, независимо от резидентства. Это может быть одно и тот же лицо.
- Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.
- Финансовая отчетность представляется ежегодно.
Публичное акционерное общество:
- Начальный капитал составляет 50 тысяч евро.
- В момент регистрации необходимо внести 30% от вышеуказанной суммы.
- В компании должны формироваться резервные фонды (20% от уставного капитала).
- Компанией управляет Совет директоров. Кроме того, необходимо не менее 5 акционеров (частных или корпоративных лиц, резидентство значения не имеет). Одно и то же лицо может быть директором и акционером.
- Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.
- Предприятие обязано предоставлять финансовые и аудиторские отчеты на ежегодной основе.
Процесс регистрации компании на Мадейре
Вне зависимости от выбранной ОПФ, все владельцы бизнеса дополнительно обязаны пройти стандартную процедуру, которая влечет за собой следующие этапы:
1. Запросить разрешения на использование названия.
2. Составить пакет регистрационных документов.
3. Зарегистрировать компанию в Управлении социального обеспечения, а также в Коммерческом реестре, авторизоваться в налоговых органах.
4. Открыть счет в банке Португалии и внести минимальный депозит.
5. Подать запрос на получение специальных разрешений и лицензий.
Налоги на Мадейре
Прибыль облагается налогом по ставке 5%. Эта ставка будет действовать до 2027 г. НДС уплачивается по ставке 12%. Дивиденды, выплачиваемые компаниями Мадейры, не облагаются налогом, если акционеры не зарегистрированы в юрисдикциях, занесенных в черный список Португалии.
Заключение
Создание компании на Мадейре стало популярным выбором среди деловых людей. Регистрация в этой юрисдикции обеспечивает эффективные налоговые льготы. Кроме того, поддержка иностранных инвестиций со стороны правительства и связи с Европейским Союзом делают Мадейру популярным выбором для регистрации компаний.