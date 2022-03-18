Регистрация компании на Мадейре: юридические аспекты

Регистрация компании на Мадейре позволяет получить доступ не только к португальскому рынку, но и к рынкам Европы. Мадейра — автономный регион Португалии. Здесь расположен Международный бизнес-центр (IBCM), предлагающий привлекательные налоговые льготы для привлечения зарубежных инвестиций. Подробнее здесь.

В этой публикации в общих чертах расскажем о том, как открыть компанию на Мадейре.

Преимущества регистрации компании на Мадейре

Мадейра — независимая португальская зона, состоящая из нескольких островов. Регистрация компании на Мадейре дает такие преимущества и перспективы для бизнеса:

1. Устойчивую экономико-политическую ситуацию.

2. Развитую транспортную инфраструктуру.

3. Современный банковский сектор.

4. Развитую инфраструктура ИТ-технологий.

5. Налоговые льготы для тех компаний, которые были созданы в Международном бизнес-центре.

Более того, Мадейра полностью интегрирована в правовые системы Португалии и ЕС, обеспечивая IBC прозрачность и стабильность, предоставляя доступ к международным соглашениям DTA, ратифицированным Португалией. Налоговый режим IBC Мадейры предоставляется до 2027 г. и официально одобрен Европейской комиссией.

Регистрация бизнеса на Мадейре: доступные организационно-правовые типы компаний

Наиболее распространенными ОПФ по португальскому законодательству являются частная компания с ограниченной ответственностью (sociedade por quotas) и акционерное общество (sociedade anonima). Возможно создать партнерство на Мадейре, как общее (sociedade em nom colectivo), так и ограниченное (sociedade em comandita). Компании регулируются Кодексом предприятий, изложенным в Декрете-законе No. 262/86 и последующие поправки.

Частная компания с ограниченной ответственностью:

Начальный капитал составляет 2 тысячи евро. Эта сумма должна быть выплачена до конца года, в котором компания была зарегистрирована.

Компания не имеет права выпускать акции.

Капитал делится на квоты для каждого участника.

Фирме требуется как минимум 1 директор и 1 акционер, независимо от резидентства. Это может быть одно и тот же лицо.

Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.

Финансовая отчетность представляется ежегодно.

Публичное акционерное общество:

Начальный капитал составляет 50 тысяч евро.

В момент регистрации необходимо внести 30% от вышеуказанной суммы.

В компании должны формироваться резервные фонды (20% от уставного капитала).

Компанией управляет Совет директоров. Кроме того, необходимо не менее 5 акционеров (частных или корпоративных лиц, резидентство значения не имеет). Одно и то же лицо может быть директором и акционером.

Секретарь не обязателен, однако фирма должна иметь регистрационного агента.

Предприятие обязано предоставлять финансовые и аудиторские отчеты на ежегодной основе.

Процесс регистрации компании на Мадейре

Вне зависимости от выбранной ОПФ, все владельцы бизнеса дополнительно обязаны пройти стандартную процедуру, которая влечет за собой следующие этапы:

1. Запросить разрешения на использование названия.

2. Составить пакет регистрационных документов.

3. Зарегистрировать компанию в Управлении социального обеспечения, а также в Коммерческом реестре, авторизоваться в налоговых органах.

4. Открыть счет в банке Португалии и внести минимальный депозит.

5. Подать запрос на получение специальных разрешений и лицензий.

Налоги на Мадейре

Прибыль облагается налогом по ставке 5%. Эта ставка будет действовать до 2027 г. НДС уплачивается по ставке 12%. Дивиденды, выплачиваемые компаниями Мадейры, не облагаются налогом, если акционеры не зарегистрированы в юрисдикциях, занесенных в черный список Португалии.

Заключение

Создание компании на Мадейре стало популярным выбором среди деловых людей. Регистрация в этой юрисдикции обеспечивает эффективные налоговые льготы. Кроме того, поддержка иностранных инвестиций со стороны правительства и связи с Европейским Союзом делают Мадейру популярным выбором для регистрации компаний.