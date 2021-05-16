В Петербург надвигается гроза

Вечером в городе резко ухудшилась погода. На Петербург надвинулись грозы и похолодание. Синоптики прогнозировали ранее ливневые дожди и усиление ветра.

Так, вечером воскресенья, 16 мая, в Петербурге и Ленинградской области началась гроза. Как сообщают в ГУ МЧС, жителям региона не стоит забывать о правилах безопасности в такую непогоду.

В частности, в ФГБУ "Северо-Западное УГМС" рекомендуют горожанам находиться подальше от антенн и электропроводки в целом. Кроме того, не стоит проходить или стоять рядом с деревьями или рекламными щитами. Также вблизи этих объектов нельзя парковать автомобиль.