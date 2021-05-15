В Московском районе полицейские провели рейд по поиску нелегальных мигрантов

Пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщила, что в Северной столице сотрудники правоохранительных органов провели рейд по поиску нелегальных мигрантов, живущих незаконно на территории РФ. Проверки проводились на стройплощадках в Московском районе города.

Полицейские проверяли также документы и смотрели с помощью инспекторов-кинологов вагончики, в которых проживали рабочие строительных объектов.

Всего сотрудники правоохранительных органов проверили около 130 иностранцев. У большинства из них выявили нарушения миграционного законодательства России.