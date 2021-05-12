В Петербурге подготовили более 3 тысяч аудиторий для сдачи ЕГЭ

В 2021 году в Петербурге выпускники 11 классов, которые не планируют поступать в высшие учебные заведения, вместо ЕГЭ сдадут государственные выпускные экзамены (ГВЭ) по русскому языку и математике.

ЕГЭ проведут с 31 мая по 2 июля. Дополнительный этап ЕГЭ пройдет с 12 по 17 июля. Данная информация была предоставлена Комитетом по информатизации и связи. В пресс0службе комитета рассказали, что для проведения ЕГЭ подготовлено более 3200 аудиторий. 170 пунктов проведения экзамена и 7 пунктов проверки заданий будут обеспечены системами видеонаблюдения.