Беглов подвел итоги прошедшей недели

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов на своей официальной странице в социальной сети «ВКонтакте» подвел итоги прошедшей недели. Глава Северной столицы выделил пункты, которые коснулись образования, медицины и благоустройства.

Градоначальник отметил неплохие показатели при сдаче ЕГЭ выпускниками школ. Он подчеркнул, что более 500 учеников получили 100 баллов, а два человека смогли набрать самый максимальный балл по трем предметам.

Также Беглов отметил высокий уровень вакцинации от коронавирусной инфекции среди населения. Он подчеркнул, что уже более 1 миллиона петербуржцев сделали прививку от COVID-19, а с 5 июля в городе запустили ревакцинацию.

Следующим достижением за прошедшую неделю стало то, что во дворах Петербурга автоматически фиксируют нарушения правил парковки. Тем, кто их не соблюдает, ждет штраф в размере 5 тысяч рублей.

Еще губернатор напомнил про снос аварийных зданий в Колпино и постройке новых многоквартирных домов в рамках реновации.