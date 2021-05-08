Администрация Петербурга опубликовала подробный план празднования Дня Победы

В Петербурге стало известно, какие мероприятия и когда пройдут 9 мая в День Победы. Полная программа событий доступна петербуржцам и гостям города на сайте администрации. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Так, 76-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне начнется с зажжения факелов на Ростральных колоннах. Затем в 10 часов начнется Парад Победы на Дворцовой площади. В полдень город услышит памятный выстрел с Петропавловской крепости.

Далее по программе патриотические акции: в 14 часов стартует «Бессмертная флотилия на Мытинской набережной, в 15 часов в режиме онлайн пройдет «Бессмертный полк». Праздничный концерт ждет петербуржцев в 16 часов в Ледовом дворце.

День Победы завершится в Петербурге артиллерийским салютом у Петропавловской крепости ровно в 22 часа.