На музыкальный конкурс SPbTransportFest было отправлено более 70 композиций со всей России

Недавно завершился прием заявок на участие в музыкальном конкурсе SpbTransportFest. Всего было отправлено 72 композиции из разных городов России. География желающих принять участие раскинулась от Петербурга и Москвы до Красноярская и Ярославля.

По словам генерального директора ГУП «Пассажиравтотранс» Андрея Лызина, уровень исполнителей достаточно высок и жюри при отборе предстоит серьезная работа. В состав жюри корме Лызина вошли и народный артист России Василий Герелло, радиоведущая Татьяна Ростова и эксперт Института культурных программ Майя Голобородько. А возглавит жюри главный режиссер БКЗ «Октябрьский» Геннадий Шагаев.

Также Андрей Лызин отметил, что несмотря на то, что конкурс проводится среди молодых авторов от 18 до 35 лет, в их числе уже имеются сложившиеся артисты.

Жюри отберет десять лучших артистов, после из них 20 апреля будут отобраны три финалиста. Все троя выступят на Манежной площади. Главным призом конкурса станет возможность записать сингл в профессиональной звукозаписывающей студии.

Напомним, что IV международный транспортный фестиваль SPbTransportFest будет проходить с 18 по 20 мая. Организаторами выступают «Пассажиравтотранс» и Комитет по транспорту. Также данный фестиваль был включен в официальную программу празднования Дня основания Санкт-Петербурга.

В прошлом году конкурс посетило более 50 тысяч жителей Северной столицы.