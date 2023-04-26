В Новгороде отменили торжественный салют на 9 мая

В Великом Новгороде власти приняли решение отказаться от торжественного салюта, посвященного 78-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Подобные решения принимают власти всех регионов РФ.

В Великом Новгороде власти приняли решение отменить салют, который должен был состояться 9 мая в 22:00. Об этом сообщает МК в Великом Новгороде.

Отмечается, что в программе празднования Дня Победы, опубликованной на сайте администрации Великого Новгорода, также нет упоминания салюта. Завершающим мероприятием 9 мая значится концерт преподавателей и учащихся детской музыкальной школы имени П.И. Чайковского «Ритм Победы».

Напомним, что в Санкт-Петербурге организаторы акции “Бессмертный полк” также приняли решение отменить ежегодное шествие. Вместо этого они намерены провести ряд мероприятий в социальных сетях.