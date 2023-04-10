Подведомственный Комитету по транспорту Петербурга ГУП «Пассажиравтотранс» провел первый этап XXV Конкурса водительского мастерства на площадке Автобусного парка №6.

Этап является отборочным, победители в мае примут участие в городском конкурсе, где будут соревноваться с водителями из других парков.

Напомним, на базе «Пассажиравтотранса» водители перед выходом на линию проходят несколько этапов обучения и переобучения вне зависимости от опыта вождения.

Трехступенчатая программа обучения включает в себя теорию, практику и стажировку. В общей сложности длительность обучения может превышать 240 часов.