В связи с угрозой подтоплений в Петербурге дежурят 47 бригад Водоканала

В Петербурге весь день идут сильные дожди. По прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС» за сутки должны были выпасть осадки, по объему составляющие треть от месячной нормы. В связи с этим водоотливные конструкции могут не выдержать потоков воды и в городе образуются лужи и подтопления. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

Для устранения последствий обильных осадков в городе дежурят 47 бригад Водоканала, а также работает горячая линия по номеру 305-09-09. Кроме того, горожанам напомнили о том, что канализационные сети Петербурга рассчитаны на нагрузку в максимум 7,2 мм осадков за 20 минут.