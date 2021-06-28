Водоканал Петербурга начал готовиться к сильным осадкам

На смену аномальной жаре, которая царит в Санкт-Петербурге, приходят ливни и грозы. В связи с этим Водоканал Северной столицы провел подготовку сетей, а также ключевых объектов водоотведения к сильным осадкам.

В ведомстве отметили, что при подготовке к стихии специалисты начинают заранее запускать дополнительные насосы на станциях аэрации, а также снижают уровень стоков в коллекторах. Особое внимание уделяется участкам, которые позиционируют себя как «уязвимые» к локальным подтоплениям.

«Для обеспечения бесперебойной работы ливневой канализации и устранения возможных скоплений воды в городе с утра 29 июня будут дежурить более 70 оснащённых водоотливной техникой аварийных бригад. В случае выпадения осадков, превышающих расчётные значения, время работы бригад будет продлено», — сообщили в Водоканале.

Кроме того, водителей призывают быть предельно внимательными на дорогах во время ливней и пытаться избегать низких участков дороги, во избежание неприятных последствий.