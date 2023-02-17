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Чебурашке понадобился душ после экскурсии по канализации Центрального района Петербурга

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© Фото: Пресс-служба Водоканала Петербурга

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Сотрудники Водоконала в ходе очистки сетей водоотведения столкнулись с весьма необычный причиной засора, - из канализации достали очень грязного чебурашку.

Как герой советского мультика и самого кассового российского фильма оказался в таком положении пока непонятно, однако беднягу было принято решение отмыть и передать в качестве экспоната композиции "Наши приплываши", в которой специалисты сохраняют самые необычные предметы, найденные в канализации города. Об этом сообщает пресс-служба Водоканала.

Чебурашку выловили 17 февраля в ходе профилактической промывки сетей водоотведения в Центральном районе Северной столицы. Горожан попросили перестать пополнять коллекцию экспозиции подобными вещами. 

В ведомстве отметили, что местные жители продолжают выбрасывать в канализацию влажные салфетки,  предметы личной гигиены и даже матрас. Петербуржцев призвали относиться к проблеме более ответственно, так как даже мелкий мусор может повредить систему водоотведения. В результате образуются подтопления подвальных и придомовых территорий, сточные воды вытекают на улицы города, а также возникает очень неприятный запах. 

Ранее Санкт-Петербург.ру писал, что жителям Петербурга рассказали, как спастись от фекальных затоплений. 

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