  • 27 Январь 2023
USD 28.01.2023 69.3372 +0.2109
USD ММВБ  
EUR 28.01.2023 75.4062 +0.0714
EUR ММВБ  
Нефть($) ..20 +
Нефть(p) ..20 0.00 +0.00

Петербуржцам назвали способы спасения квартиры от фекальных затоплений

Автор:


© Фото: pxhere

Темы дня

Некоторым жителям Северной столицы приходится сталкиваться далеко не с самым приятным видом бытовых аварий. Их квартиру затапливает канализационными стоками, которые стремительно разливаются по любимому жилищу.

Причиной таких аварий становятся засоры и наросты, которые образуются в установленных в жилых домах трубах. Недавний случай произошел в квартире на Новоизмайловском проспекте. Тогда местный житель, зайдя в ванную комнату, увидел, как из унитаза и ванны вытекают сточные воды. Специалисты аварийной службы, прибыв на помощь спустя лишь час, перепутали квартиры и перекрыли воду в соседней квартире. Так, петербуржца продолжало затапливать.

Ситуацию осложнило и то, что авария произошла этажом ниже, где расположилась коммерческая организация. Ее владельцы до последнего не горели желанием открывать дверь. Поэтому мужчине пришлось наблюдать, как его квартиру затапливает канализационными стоками в течение 20 часов. Подобные случаи весьма нередки в Северной столице.

Такие неприятности происходят либо в случае неправильной эксплуатации, либо износа труб, канализации. Если виновниками неправильной эксплуатации становятся либо сами жильцы, либо невнимательность управляющей компании, то в ситуации с износом труб вся ответственность ложится на плечи Фонда капитального ремонта, врио генерального директора которого является Дмитрий Шутов.

Поэтому Фонд активно проводит замену старых труб на более современные пластиковые, чтобы свести к минимуму вероятность затоплений и протечек. Однако далеко не всем горожанам приходятся по духу работы по замене труб, ведь для этого приходится разбирать смонтированные коробы. Отметим, что в таком случае жильцы подвергают опасности всю свою жилплощадь, где в случае аварии придется делать полноценный ремонт.

Во время проведения ремонтных работ специалисты ФКР прочищают и заменяют трубопроводы, расположенные в подвалах, осуществляют выпуск системы водоотведения до колодцев и при необходимости проделывают земляные работы. Стояки же выводятся на чердак, а также на крышу.

Все новости рубрики
    следующая
    следующая
    Все новости
    Общество

    Лучшее в Петербурге

    В июле в Петербурге было зарегистрировано ДДУ в 2,6 раза меньше, чем в марте

    читать далее →

    Автоэксперт поставил под сомнение экологичность электромобилей

    читать далее →

    Как это сделано

    написать письмо

    Кофе из глины и сливки с мелом: как в царское время подделывали продукты

    Принято считать, что до изобретения консервантов и ароматизаторов вся еда была натуральная. Но фальсификация продуктов ещё в царской России была настоящей проблемой.

    все письма →
    прочитать письмо →

    Проверено на себе

    Шесть главных марафонов мира: как пробежать и кто добежал

    В мире бега бесконечное количество стартов: от нескольких метров до тысяч километров, от стадионов до горных вершин. Забеги объединяются, разъединяются, меняют названия, дистанции, логотипы и спонсоров, но самой популярной серией марафонов уже несколько лет остается World Marathon Majors – шесть главных забегов мира, которые объединились, чтобы объединять других.

    читать далее →

    Гид по Петербургу

    Эклектика в Петербурге: средневековые башни, атланты, грифоны, пауки, всё сразу

    Яркий архитектурный стиль, который дал свободу зодчим и досыта накормил заказчиков всевозможными диковинными элементами при строительстве и перепланировке домов.

    читать далее →

    Пресс-релизы

    19.09.22
    Подшипники: как выбрать, где заказать
    19.09.22
    Какие монеты в цене в 2022 году и что можно купить для коллекции?
    08.09.22
    Дни культуры Ростовской области в Санкт-Петербурге
    06.09.22
    Всероссийский День Туризма в гостеприимном Петербурге
    06.09.22
    МегаФон первым в России запустил федеральную сеть VoWiFi
    03.09.22
    Сертификация строительных товаров
    01.09.22
    АО «ЛОЭСК» проинспектирует энергетические объекты Енакиево в ДНР
    01.09.22
    МегаФон предложил абонентам бесплатного секретаря с уникальными возможностями

    сделано в spbnews

    © Создано ОАО Spbnews, 2001-2021. Все права на сайт защищены и охраняются законодательством РФ. Свидетельство о регистрации СМИ Эл #77-4423 от 14 марта 2001 г. Выдано Министерством РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций18+. При использовании материалов сайта гиперссылка на Санкт-Петербург.ру обязательна.
    Рекламные тексты маркируются оранжевой точкой
    Для экстренной связи с издателем ресурса пишите сюда Telegram