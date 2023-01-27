Петербуржцам назвали способы спасения квартиры от фекальных затоплений

Некоторым жителям Северной столицы приходится сталкиваться далеко не с самым приятным видом бытовых аварий. Их квартиру затапливает канализационными стоками, которые стремительно разливаются по любимому жилищу.



Причиной таких аварий становятся засоры и наросты, которые образуются в установленных в жилых домах трубах. Недавний случай произошел в квартире на Новоизмайловском проспекте. Тогда местный житель, зайдя в ванную комнату, увидел, как из унитаза и ванны вытекают сточные воды. Специалисты аварийной службы, прибыв на помощь спустя лишь час, перепутали квартиры и перекрыли воду в соседней квартире. Так, петербуржца продолжало затапливать.



Ситуацию осложнило и то, что авария произошла этажом ниже, где расположилась коммерческая организация. Ее владельцы до последнего не горели желанием открывать дверь. Поэтому мужчине пришлось наблюдать, как его квартиру затапливает канализационными стоками в течение 20 часов. Подобные случаи весьма нередки в Северной столице.



Такие неприятности происходят либо в случае неправильной эксплуатации, либо износа труб, канализации. Если виновниками неправильной эксплуатации становятся либо сами жильцы, либо невнимательность управляющей компании, то в ситуации с износом труб вся ответственность ложится на плечи Фонда капитального ремонта, врио генерального директора которого является Дмитрий Шутов.



Поэтому Фонд активно проводит замену старых труб на более современные пластиковые, чтобы свести к минимуму вероятность затоплений и протечек. Однако далеко не всем горожанам приходятся по духу работы по замене труб, ведь для этого приходится разбирать смонтированные коробы. Отметим, что в таком случае жильцы подвергают опасности всю свою жилплощадь, где в случае аварии придется делать полноценный ремонт.



Во время проведения ремонтных работ специалисты ФКР прочищают и заменяют трубопроводы, расположенные в подвалах, осуществляют выпуск системы водоотведения до колодцев и при необходимости проделывают земляные работы. Стояки же выводятся на чердак, а также на крышу.