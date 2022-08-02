В Петербурге за ночь выпало более трети месячной нормы осадков

В Петербурге в ночь на 2 августа прошел циклон “Фрида”, принесший в город дожди. Количество выпавших осадков превысило треть месячной нормы.

Как сообщается в пресс-службе ГУП “Водоканала Санкт-Петербурга”, за прошедшую ночь в городе выпало 35,23 мм осадков. Дождь начался вечером 1 августа и продолжался всю ночь. Циклон пришел со стороны Псковской области и прошел через весь город. При этом объем стоков, принятых в централизованную систему водоотведения города, составил почти 3,5 млн кубических метров.

Наибольшее количество осадков выпало в Колпинском (свыше 48 мм с интенсивностью 5,32 мм за 20 минут), Пушкинском (почти 43 мм с интенсивностью 4,93 за 20 минут) и в Красносельском районах (около 43 мм с интенсивностью 10,73 мм за 20 минут).

Подтопление улично-дорожной сети за время ливней наблюдалось на проспекте Стачек, Октябрьской набережной, Московском проспекте, Синопской набережной, проспекте Испытателей, а также в микрорайоне Славянка.

Ранее Санкт-Петербург.ру сообщал, что ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус рассказал о том, какую погоду ожидать 2 августа.