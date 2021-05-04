В Петергофе временно закрыты парки

В Петербурге закрыли парки Петергофа в связи с ухудшением погодных условий 3 мая, в понедельник. В частности, для посетителей недоступен вход в Александрию, Нижний парк и парк Ораниенбаума. Об этом сообщают представители музея-заповедника в социальной сети «ВКонтакте».

«Простите за неудобства, надеемся, что завтрашний день будет более расположен к прогулкам», — говорится в сообщении.

Вопрос о решении, когда вход на территорию фонтанного комплекса снова откроется, пока рассматривается. Решающим фактором является прогноз погоды. Посетители смогут попасть в парки Петергофа при нормализации ветра и осадков 4 и 5 мая.