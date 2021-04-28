Петербургским кафе и ресторанам разрешили круглогодичные веранды

В Петербурге разрешили ресторанам и кафе оставлять веранды после летнего сезона. Соответствующий законопроект был принять в окончательном чтении в Петербургском Законодательном Собрании. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Документ приняли в среду, 28 апреля. Так, бизнес получит дополнительную поддержку от государства. Установить нестационарный торговый объект в сфере общественного питания можно будет до 31 декабря 2023 года.

«Законопроект предлагает установить для предприятий общественного питания, пострадавших из-за ограничений в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), меру государственной поддержки», - отметили в ведомстве.

Однако разместить павильоны можно будет только на участках, установленных схемой размещения нестационарных торговых объектов.