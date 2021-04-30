В Петербурге летом откроют 1200 летних кафе

В Петербурге разрешили ресторанам и кафе оставлять веранды после летнего сезона. Соответствующий законопроект был принять в окончательном чтении в Петербургском Законодательном Собрании. Об этом сообщает пресс-служба Смольного.

Документ приняли в среду, 28 апреля. Так, бизнес получит дополнительную поддержку от государства. Установить нестационарный торговый объект в сфере общественного питания можно будет до 31 декабря 2023 года.

"Мы приняли решение продлить введенные в прошлом году меры поддержки для рестораторов и дать им возможность работать в этом сезоне без лишних согласований. Кроме того, Петербург - крупнейший туристический центр, а летние кафе - визитная карточка любого современного европейского города", - добавил губернатор города Александр Беглов.